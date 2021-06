Dortmund

Dortmunds U23 vor Aufstieg: Essen kaum noch mit Chancen

01.06.2021, 21:28 Uhr | dpa

Die U23 von Borussia Dortmund steht dicht vor dem Aufstieg in die 3. Fußball-Liga. Nach dem 3:1 (1:0) im Nachholspiel gegen den Tabellenletzten SV Bergisch Gladbach geht die BVB-Reserve mit drei Punkten Vorsprung in das Saison-Finale am Samstag und braucht aus dem letzten Spiel noch einen Punkt. Rot-Weiss Essen, das im DFB-Pokal mit dem Viertelfinal-Einzug für Furore gesorgt hatte, hat somit nur noch geringe Chancen.

Zum Abschluss spielt der BVB, der die um zwei Treffer bessere Tordifferenz hat, beim Zwölften Wuppertaler SV. Essen muss beim Tabellen-17. FC Wegberg-Beeck antreten. Dortmunds Treffer am Dienstag erzielten Richmond Tachie (25.), Dominik Wanner (67.) und der in dieser Saison schon sechsmal im Profi-Team eingesetzte Steffen Tigges (72.).