Schwere Verletzungen

Fußgänger wird in Hamm von Bus erfasst

19.06.2021, 09:57 Uhr | dpa, t-online

Ein Linienbus während der Fahrt (Symbolbild): In Hamm ist ein Mann von einem Bus erfasst und schwer verletzt worden. (Quelle: Ralph Peters/imago images)

Schwerer Verkehrsunfall in Hamm: Ein Fußgänger ist von einem Linienbus angefahren worden. Der Mann musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Ein Mann ist in Hamm von einem Bus erfasst und schwer verletzt worden. Der 47-Jährige wollte am Freitagabend die Gustav-Heinemann-Straße in Höhe der Poststraße überqueren und ist dabei vor den Linienbus geraten, teilte die Polizei mit.

Der Busfahrer hatte trotz Vollbremsung den Aufprall nicht mehr verhindern können. Der Fußgänger wurde zu Boden geschleudert und blieb unter dem Bus liegen. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Die Gustav-Heinemann-Straße musste voll gesperrt werden. Am Linienbus entstand ein Schaden von 2.000 Euro.