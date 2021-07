Notverkehr mit Bussen

Unwetterschäden sorgen für Einschränkungen bei der Bahn

17.07.2021, 13:04 Uhr | dpa

Schienen sind mit Geröll bedeckt: Wegen der Unwetterschäden ist der Bahnverkehr in Dortmund eingeschränkt. (Quelle: Marius Schwarz)

Nach den starken Unwettern in NRW ist der Regionalverkehr in Dortmund noch eingeschränkt. Einige Strecken sind weiterhin gesperrt.

Auch am Samstag führen Unwetterschäden im Regionalverkehr der Bahn zu zahlreichen Einschränkungen in Nordrhein-Westfalen. Die Strecke der Linie RB59 im Raum Dortmund-Aplerbeck Süd sei gesperrt, teilte der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr am frühen Samstagmorgen auf Twitter mit.



Zwischen Unna und dem Dortmunder Hauptbahnhof wurde demnach ein Busnotverkehr eingerichtet. Auch die Strecke zwischen dem Hauptbahnhof Witten und dem Hauptbahnhof Hagen sei gesperrt. Das betrifft demnach die Linie S5. Zwischen den beiden Bahnhöfen wurde ein Ersatzverkehr per Bus eingerichtet.



Teilausfälle gibt es ebenfalls zwischen dem Hauptbahnhof Aachen und Herzogenrath, betreffend der Linie RE4.