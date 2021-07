Wegen hoher Inzidenz

Dortmund verschärft Corona-Maßnahmen

31.07.2021, 18:13 Uhr | t-online

Ein Mann mit Maske in der Dortmunder Fußgängerzone (Symbolbild): Ab Sonntag müssen sich die Menschen hier wieder an strengere Regeln halten. (Quelle: Friedrich Stark/imago images)

Ab Sonntag gelten in Dortmund wieder strengere Corona-Regelungen. Grund dafür ist das konstante Überschreiten einer Inzidenz-Grenze in der Stadt.

Nachdem die Sieben-Tage-Inzidenz in Dortmund über längere Zeit über der Grenze von 10 lag, führt die Stadt wieder eine höhere Inzidenzstufe ein.

Nach Angaben der Stadt wird in Dortmund ab Sonntag wieder die Inzidenzstufe 1 angewendet. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt aktuell bei 26 und damit zu lange über einem Wert von 10 – das bedeutet für die Dortmunder wieder weniger Freiheiten, unter anderem in Form von Kontaktbeschränkungen, so die Stadt.

Unter anderem dürfen sich demnach im öffentlichen Raum Personen aus fünf Haushalten ohne Personenbegrenzung treffen und in Innenräumen besteht eine Maskenpflicht. Gastronomische Angebote können nach wie vor in Anspruch genommen werden, jedoch sei die Zuweisung eines Sitzplatzes oder eines Stehplatzes notwendig. Menschen, die in ihrem Beruf Kundenkontakt haben, müssen sich zweimal wöchentlich auf das Coronavirus testen.