Dortmund

BVB-Sportdirektor stellt klar: Haaland bleibt auf jeden Fall

17.08.2021, 20:19 Uhr | dpa

Borussia Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc hat einen Wechsel von Torjäger Erling Haaland kurz vor Ende der Transferperiode kategorisch ausgeschlossen. "Er bleibt auf jeden Fall diese Saison. Was danach ist, wissen wir alle noch nicht", sagte Zorc am Dienstag dem TV-Sender Sat.1 am Rande des Supercup-Spiels gegen den FC Bayern München.

Haaland hatte am Samstag beim Liga-Auftakt gegen Eintracht Frankfurt (5:2) mit zwei Toren und drei Vorlagen geglänzt. Der begehrte Mittelstürmer hat beim deutschen Pokalsieger noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024, der eine Ausstiegsklausel für 2022 beinhalten soll. Immer wieder ist vom Interesse großer Clubs, speziell aus England, die Rede.

"Er freut sich auch, dass er endlich vor Zuschauern spielen kann. Das war mit ein Grund, warum er zum BVB gewechselt ist. Das hat er sehr vermisst. Man hat am Samstag gesehen, wie er aufblüht, wenn er die Interaktion mit dem Publikum hat. Da freuen wir uns noch auf schöne Spiele", fügte Zorc hinzu.