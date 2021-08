Großeinsatz der Polizei

Mann droht in Klinik mit Bombe – Festnahme

23.08.2021, 10:36 Uhr | t-online

Das Klinikzentrum Nord in Dortmund (Archivbild): Rund um das Krankenhaus hat es einen Großeinsatz der Polizei gegeben. (Quelle: CHROMORANGE/imago images)

Aufregung in einem Dortmunder Krankenhaus: Weil ein 41-Jähriger nicht mit einem Chefarzt sprechen konnte, warnte er vor einer Explosion.

Am Klinikzentrum Nord in Dortmund hat am Sonntag ein offenbar psychisch kranker Mann mit der Explosion einer Bombe gedroht. Der 41-Jährige betrat das Krankenhaus nach Polizeiangaben gegen 15 Uhr. Dort forderte er die Behandlung durch einen Chefarzt. Als diese nicht erfolgte, kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung mit einer Mitarbeiterin der Klinik.

In Folge dessen drohte der Mann mit der Explosion einer Bombe. Die Mitarbeiterin rief die Polizei, der 41-Jährige flüchtete. Die Polizei leitete umfangreiche Suchmaßnahmen mit einer Drohne ein.

Mann stammt aus Psychiatrie

Gegen 19.15 Uhr konnten Zeugen den Mann auf der Leopoldstraße wiedererkennen. Polizisten nahmen ihn fest. Er soll aus einer Psychiatrie entkommen sein. Ein Krankenwagen brachte ihn zurück in die geschlossene Einrichtung.

Nach weiteren Ermittlungen stellten die Beamten fest, dass sich Hinweise auf eine Bewaffnung des Mannes oder auf Sprengstoff nicht ergaben. Demnach bestand zu keiner Zeit eine Gefahr für die Bevölkerung.