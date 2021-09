22-Jähriger fuhr auf Gegenfahrbahn

Pkw zerfetzt Fahrrad – Mann lebensgefährlich verletzt

13.09.2021, 11:21 Uhr | t-online

Ein zerstörte Fahrrad liegt in Dortmund auf der Straße: Ein junger Mann ist bei einem Unfall lebensgefährlich verletzt worden. (Quelle: news4 Video-Line)

Schwerer Unfall in Dortmund: Ein junger Mann geriet mit seinem Fahrrad in den Gegenverkehr und prallte gegen ein Auto. Wie die Polizei schreibt, könnte er betrunken gewesen sein.

In Dortmund ist ein 22-jähriger Radfahrer mit einem Pkw zusammengeprallt. Dabei zog er sich lebensgefährliche Verletzungen zu. Er war gegen 23 Uhr auf der Wittbräucker Straße in Richtung Norden unterwegs. Zeitgleich befuhr ein 53-jähriger Dortmunder die Straße mit seinem Pkw in Richtung Süden.

Aus bisher ungeklärter Ursache zog der Radfahrer laut Polizei auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte er mit dem Pkw. Der Radfahrer schleuderte über die Motorhaube des Autos. Anschließend stürzte er zu Boden. Der 22-Jährige wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Das Rad wurde vollständig zerstört, auch das Auto wurde beschädigt.

Wie die Polizei mitteilt, könnte der Mann auf seinem Fahrrad betrunken gewesen sein. Laut Zeugen soll außerdem das Licht an seinem Rad nicht eingeschaltet gewesen sein. Die Wittbräucker Straße war über drei Stunden komplett gesperrt.