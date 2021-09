Mordkommission ermittelt

Leblose Person am Dortmunder U gefunden – tot

20.09.2021, 11:16 Uhr | t-online, dpa

Ein Polizeiwagen steht am Straßenrand: Reanimationsversuche blieben erfolglos. (Quelle: Noah Wedel/Symbolbild/imago images)

In Dortmund ist ein Mann auf der Straße schwer verletzt aufgefunden worden. Er erlag kurze Zeit später seinen Verletzungen. Der 45-Jährige soll Opfer eines Gewaltverbrechens geworden sein.

Am Sonntag haben Passanten nahe des Dortmunder U einen leblosen Obdachlosen aufgefunden und die Rettungskräfte alarmiert. Der 45-Jährige kam unter Reanimationsmaßnahmen in ein Krankenhaus. Dort verstarb er kurze Zeit später, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mitteilten.

Die Obduktion habe ergeben, dass der Mann gewaltsam getötet wurde. Ein Verdächtiger wurde bereits festgenommen. Der 39-Jährige sei ebenfalls ohne festen Wohnsitz.



Zur genauen Todesursache sowie zu Motiven und weiteren Hintergründen äußerte sich der Sprecher der Staatsanwaltschaft zunächst nicht. Sowohl der Verdächtige als auch der Getötete hätten regelmäßig an derselben Schlafstätte übernachtet. Ein Mordkommission ermittelt.