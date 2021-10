Auf dem Wall in Dortmund

Mann nimmt an Autorennen teil – mit Porsche des Chefs

05.10.2021, 20:21 Uhr | t-online

Erneut hat es in der Dortmunder Innenstadt ein illegales Autorennen gegeben. Ein 38-Jähriger nutzte dafür das Fahrzeug seines Vorgesetzten.

Am Montagabend hat die Polizei auf dem Wall in der Dortmunder Innenstadt ein Autorennen mit vier Pkw aufgelöst. Einer der Fahrer hatte sich mit dem neuen Porsche 911 Turbo S seines Chefs an dem Rennen beteiligt. Der 38-Jährige gab an, den Neuwagen für seinen Vorgesetzten überführen zu wollen. Die Polizei stellte das Fahrzeug und die Zulassungsbescheinigung im Anschluss sicher.

Auch der 28-jährige Fahrer eines Mercedes musste zusehen, wie sein Auto abgeschleppt wurde. Die Führerscheine der Männer wurden beschlagnahmt. Beide Rennteilnehmer waren zuvor Am Südwall von der Polizei aufgehalten worden, die sich quer auf der Straße positioniert hatte. Zwei weitere Pkw konnten entkommen.

Illegales Autorennen in Dortmund: Polizei verfolgt Raser

Die PS-starken Autos bildeten nach Polizeiangaben gegen 21.35 Uhr eine Formation auf dem Wall. Sie beschleunigten danach stark und fielen durch einen riskanten Fahrstil auf. Die Polizei nahm mit Blaulicht und Martinshorn die Verfolgung auf. Die Beamten vermuteten ein illegales Rennen.

Ab 21 Uhr sind auf dem Hohen Wall nur noch 30 km/h erlaubt. Die Stadt Dortmund möchte damit Motorenlärm und riskante Fahrmanöver vermeiden. Die Polizei führt regelmäßig Kontrollen gegen die Tuning-Szene durch.