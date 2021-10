Brand in Mehrfamilienhaus

Feuerwehr rettet eingeschlossene Personen – fünf Verletzte

12.10.2021, 12:26 Uhr | dpa, t-online

Großeinsatz für die Feuerwehr in Dortmund: Bei einem Brand war eine sofortige Menschenrettung notwendig. Flammen schlugen aus einem Mehrfamilienhaus.

Mehrere Menschen sind nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus an der Westricher Straße in Dortmund-Lütgendortmund ins Krankenhaus gebracht worden. Bei zwei Kindern und drei Erwachsenen habe es infolge des Feuers am Montagabend den Verdacht auf eine Rauchvergiftung gegeben, teilte die Feuerwehr mit.

Bereits als die Feuerwehr gegen 19.20 Uhr am Einsatzort eintraf, schlugen Flammen aus den Fenstern des Hauses. Mehrere Personen kamen den Rettern aus dem völlig verrauchten Treppenhaus entgegen. Drei Menschen waren noch in der Wohnung eingesperrt. Feuerwehrleute konnten sie retten.



Insgesamt waren 67 Rettungskräfte im Einsatz. Die Wohnung ist nicht mehr bewohnbar. Wie es zu dem Feuer kam, war den Angaben zufolge zunächst unklar. Die Ermittlungen dauern an.