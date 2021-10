Dortmund

Jede Menge 50-Euro-Scheine: Polizei stellt Geld sicher

15.10.2021, 23:32 Uhr | dpa

Mit ungewöhnlich vielen 50-Euro-Scheinen im Auto hat sich ein Mann in Dortmund verdächtig gemacht. Der 40-Jährige habe nicht schlüssig erklären können, warum er 3000 Euro in dieser Stückelung im Wagen habe, teilte die Polizei am Freitagabend mit. Das Geld sei deshalb sichergestellt worden. Ziel des Schwerpunkteinsatzes sei es gewesen, den illegalen Handel mit Drogen und anderen Substanzen zu verhindern und mit Straftaten erworbenes Geld einzuziehen. Der 40-Jährige mit den vielen Euroscheinen habe sich zudem erst als sein Bruder ausgegeben und keine Fahrerlaubnis gehabt.

In einem Kiosk fanden Polizisten danach beim Einsatz Potenzmittel, bei mehreren Männern ein gestohlenes Smartphone und 150 Packungen mit Drogen. Gegen die Beteiligten wird nun ermittelt. Tags zuvor hatten Beamte einen 49-Jährigen festgenommen, der mit 98 Tüten voll Marihuana und 2120 Euro in bar unterwegs war.