Polizei sucht Zeugen

Bewaffneter Mann überfällt Tankstelle – Täter flüchtig

19.10.2021, 13:29 Uhr | t-online, dpa

Eine Tankstelle in der Nacht (Archivbild): In Dortmund hat ein bewaffneter Unbekannter eine Tankstelle überfallen. (Quelle: imago images)

Mit einer Schusswaffe betrat ein Unbekannter eine Tankstelle in Dortmund und erbeutete Bargeld. Nun sucht die Polizei nach dem Tatverdächtigen.

Ein Unbekannter hat eine Tankstelle in Dortmund-Bodelschwingh überfallen und einen Mitarbeiter mit einer Schusswaffe bedroht. Nach Angaben der Polizei richtete der Maskierte die Waffe am Montagabend gegen 21.20 Uhr direkt auf den Angestellten der Tankstelle an der Deininghauser Straße Ecke Schloßstraße.

Anschließend ging er zur Kasse, wie die Polizei am Dienstag berichtete. Dann forderte er ihn mit Handbewegungen dazu auf, das Bargeld herauszugeben. Danach flüchtete er mit der Beute in Richtung der Straße Zur Hunnenboke.

Die Polizei sucht nun nach dem dunkel gekleideten Mann und bittet um Zeugenhinweise. Er soll circa 1,80 Meter groß sein, trug eine schwarze Maske und hatte einen schwarzen Rucksack dabei. Hinweise nimmt die Polizei unter 0231/132-7441 entgegen.