Zeugen nehmen Verfolgung auf

16-Jähriger überfällt Juwelier – und flüchtet in Fluss

09.11.2021, 14:13 Uhr | t-online, dpa

Die Lippe bei Lünen (Archivbild): Der 16-jährige Täter flüchtete in den Fluss. (Quelle: Rupert Oberhäuser/imago images)

Nach einem Überfall in Lünen flüchtete ein Jugendlicher in einen kalten Fluss. Am anderen Ufer erwartete die Polizei ihn mit Handschellen und einer Wärmedecke.

Ein 16-Jähriger ist am Montagmorgen nach einem Überfall auf einen Juwelier in Lünen durch die eiskalte Lippe geflüchtet. Allerdings erfolglos – auf der anderen Seite wartete bereits die herbeigerufene Polizei auf den Jugendlichen.

Er hatte sich zusammen mit einem Komplizen gegen zehn Uhr in der Langen Straße diversen Goldschmuck zeigen lassen, den die beiden dem Juwelier dann entrissen, wie die Polizei am Dienstag berichtete.



Überfall in Lünen: 16-Jähriger seinem Vater übergeben

Der 26-jährige Juwelier und couragierte Zeugen verfolgten die Tatverdächtigen und alarmierten zugleich die Polizei. Einer der beiden habe die Verfolger mit einem Messer bedroht.

Der 16-Jährige sprang auf der Flucht in die sieben Grad kalte Lippe und schaffte es bis auf die andere Seite. "Am Ende klickten für den durchgefrorenen Räuber die Handschellen."



Er wurde seinem Vater übergeben, auf ihn wartet ein Strafverfahren wegen räuberischen Diebstahls. Der zweite Verdächtige ist flüchtig. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.