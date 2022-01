Aus "Todesrad" gefallen

Unfall im Zirkus – zwei Artisten nach Sturz verletzt

06.01.2022, 21:08 Uhr | t-online, nhe

Einsatz im Zirkuszelt: Bei einer Show in Dortmund sind zwei Artisten aus größerer Höhe abgestürzt. Sie sollen sich gerade im sogenannten "Todesrad" befunden haben.

Bei einer Vorstellung des Zirkus "Flic Flac" sind am Donnerstag in Dortmund zwei Artisten verletzt worden. Sie sollen ersten Informationen zufolge aus größerer Höhe abgestürzt sein.

Laut eines Reporters eilten daraufhin Rettungswagen, Notarztwagen, die Feuerwehr und Streifenwagen zu dem Zirkuszelt in der Nähe der Westfalenhalle. Der Vorfall ereignete sich demnach am Nachmittag.

Unfall im Zirkus: Artisten im "Todesrad"

Wie die "Ruhr Nachrichten" unter Berufung auf Zirkus-Sprecherin Barbara Rott berichten, sei der Unfall im sogenannten "Todesrad" passiert. Zwei Artisten balancieren dort in Rädern, die sich wiederum um die eigene Achse drehen.

Ein technischer Defekt habe zum Unfall geführt, heißt es weiter. Eine Ratsche soll gerissen sein. "Das ist etwas, was wir nicht verhindern können", so die Sprecherin. Die Artisten seien daraufhin abgestürzt. Den Angaben zufolge gehe es ihnen gut. Sie seien nicht schwer verletzt.

Die Show sei anschließend vorübergehend unterbrochen worden, heißt es laut des Reporters. Nach circa einer Stunde wurde sie fortgesetzt.



Bereits am Dienstag kam es in Nürnberg zu einem Unfall in einem Zirkus. Dort verletzte sich ein Zuschauer, der von einem herabstürzenden Metallkarabiner am Kopf getroffen wurde. Laut Medienberichten soll es sich dabei ebenfalls um eine Show des Zirkus "Flic Flac" gehandelt haben.