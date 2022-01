Feuerwehreinsatz in Soest

Weihnachtsbaum brennt – Seniorin lebensgefährlich verletzt

10.01.2022, 10:12 Uhr | dpa, nhe

Feuerwehrleute arbeiten in einer Wohnung: In einer Wohnung in Soest hat am späten Sonntagnachmittag ein Weihnachtsbaum Feuer gefangen und einen Wohnungsbrand ausgelöst. (Quelle: Daniel Schröder/dpa)

Aus bisher ungeklärten Gründen fing in Soest ein Tannenbaum in der Wohnung Feuer. Die Feuerwehr musste eine 86-Jährige retten. Sie kam mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus.

In einer Wohnung in Soest hat am späten Sonntagnachmittag ein Weihnachtsbaum Feuer gefangen und einen Wohnungsbrand ausgelöst. Der Einsatz ereignete sich gegen 17.30 Uhr im Müllingser Weg. Eine 86-Jährige wurde lebensgefährlich verletzt, teilte die Polizei am Sonntagabend mit. Die Feuerwehr rettete die Seniorin aus dem Haus. Anschließend wurde sie mit einem Hubschrauber in eine Spezialklinik gebracht.

Der 84 Jahre alte Ehemann der Seniorin und zwei weitere Bewohner befreiten sich selbst aus dem brennenden Haus. Sie wurden ebenfalls verletzt ins Krankenhaus gebracht.



Warum der Baum Feuer fing, war zunächst unklar. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf. Die Wohnung ist derzeit nicht bewohnbar. Auch der genaue Schaden am Gebäude müsse noch ermittelt werden, hieß es.