Glätteunfall in Dortmund

Auto überschlägt sich auf B236 – mehrere Pkw beteiligt

11.01.2022, 10:04 Uhr | t-online, nhe

Einsatz für die Rettungskräfte in Dortmund: Im Berufsverkehr kollidierten mehrere Pkw miteinander. Es kam zu massiven Staus. Eine Person musste aus einem Auto befreit werden.

Auf der Bundesstraße 236 in Dortmund-Hörde hat sich am Dienstagmorgen ein Pkw überschlagen. Zunächst schleuderte das Auto stark über die Fahrbahn. Wie ein Reporter berichtet, soll Glätte zu dem Unfall geführt haben. Insgesamt sollen nach ersten Erkenntnissen vier Pkw und ein Lkw an dem Unfall beteiligt gewesen sein.

Der Unfallort: Mehrere Pkw waren an der Kollision beteiligt. (Quelle: news4 Video-Line)



Vier Personen wurden verletzt, eine davon schwer. Die Rettungskräfte mussten eine eingeklemmte Person aus dem auf der Seite liegenden Pkw befreien. Dafür trennten sie das Dach ab.

Der Unfall ereignete sich im Berufsverkehr kurz vor der Ausfahrt Hörde. Die Bundesstraße wurde daraufhin in Richtung Schwerte voll gesperrt. Um 9.30 Uhr teilte die Polizei mit, dass die Fahrbahn wieder vollständig freigegeben wurde. Gleichzeitig appellierte sie, wegen der Glätte vorsichtig zu fahren.