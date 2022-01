Rettungshelikopter kann nicht starten

Verletzte bei Feuer-Drama in Behinderteneinrichtung

14.01.2022, 14:17 Uhr | t-online

Feuerwehr-Großeinsatz in einem Reit-Therapiezentrum: Zwei Personen wurden verletzt, eine Frau so schwer, dass sie per Hubschrauber in die Klinik geflogen werden sollte. Aber der Helikopter konnte nicht starten.

Am Freitagvormittag sind bei einem Brand in einem Reit-Therapiezentrum in Lünen bei Dortmund zwei Menschen verletzt worden. Wie der WDR berichtet, habe eine Frau mit Behinderung schwere Brandverletzungen erlitten.



Ein Rettungswagen brachte sie in eine Spezialklinik nach Gelsenkirchen. Ein Rettungshubschrauber konnte demnach nicht starten, weil es zu nebelig war. Die andere verletzte Person erlitt eine Rauchgasvergiftung.

Die Feuerwehr im Einsatz: Mit einer Drehleiter versucht sie, den Brand zu löschen. (Quelle: news4 Video-Line)



Der Brand brach demnach gegen 9 Uhr vermutlich in einem Zimmer der Einrichtung aus. Mehrere Bewohner mussten betreut werden. Tiere sollen nicht zu Schaden gekommen sein, da das Feuer nicht auf die Pferdeställe der Einrichtung für therapeutisches Reiten übergriff. Diese gehört der AWO Dortmund, berichtet der WDR.



Laut eines Reporters drang auch nach einer Stunde noch dichter Rauch aus der Gebäuderückseite. Die Feuerwehr löschte die Flammen mit einer Drehleiter. Sie war mit über 60 Einsatzkräften vor Ort. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.