Sternsinger-Einnahmen im Visier

Unbekannte überfallen und fesseln Pfarrer

17.01.2022, 12:14 Uhr | t-online, nhe

Vermutlich drei Männer haben in Hagen einen Geistlichen überfallen und ausgeraubt. Sie zerrten ihn zu Boden und setzten Pfefferspray ein. Nun bittet die Polizei die Bevölkerung um Hilfe.



In Hagen haben Unbekannte am Sonntag einen Pfarrer im Pfarrhaus der St. Bonifatius-Gemeinde ausgeraubt. Der Überfall in dem Gebäude an der Berliner Straße ereignete sich nach Angaben der Polizei gegen 18.40 Uhr. Die Unbekannten gingen brutal vor, es soll sich wohl um drei Männer gehandelt haben.

Laut den Beamten habe sich der 44-jährige Geistliche zunächst gewundert, weshalb das Licht des Bewegungsmelders nicht aktiviert wurde. Anschließend hörte er Geräusche aus Richtung des Kellerabgangs. Als der Pfarrer anschließend durch die Terrassentür in das Gebäude ging, griffen ihn die Täter an.

Überfall auf Pfarrer in Hagen: Täter wollten wohl Sternsinger-Geld

Sie stülpten ihm laut Polizei von hinten seine Mütze vor das Gesicht und besprühten ihn mit Pfefferspray. Anschließend rangen sie ihn zu Boden, fesselten ihn und zogen ihn in das Treppenhaus.

Nach Angaben der Beamten fragten sie den Pfarrer, wo das Geld von den Kindern sei. Damit meinen sie vermutlich die Einnahmen der Sternsinger-Aktion, so die Ermittler. Da diese nicht im Pfarrhaus lagerten, nahmen die Täter die Gemeindekasse mit und flohen.

Der 44-Jährige ging anschließend zu einem Nachbarn, der die Polizei rief und das Opfer von den Fesseln befreite. Die Polizei fand später heraus, dass auch die Wohnung des Pfarrers komplett durchwühlt wurde.

Nun sucht sie nach Zeugen. Wer etwas zwischen 18 und 20 Uhr beobachtet hat oder andere Hinweise zu der Tat geben kann, wird gebeten, die Polizei unter 02331/986-2066 zu informieren .