Rechtsextreme Szene

"SS-Siggi" wird beerdigt – Polizei erwartet viele Teilnehmer

21.01.2022, 08:54 Uhr | nhe, t-online

Im Oktober verstarb der Dortmunder Rechtsextremist Siegfried Borchardt. Nun wird er beerdigt. Polizei und Stadt sind mit Blick auf das rechte Milieu in Alarmbereitschaft.

Der Dortmunder Neonazi Siegfried Borchardt wird am Freitagvormittag auf dem Hauptfriedhof in Dortmund beerdigt. Er verstarb bereits am 3. Oktober des vergangenen Jahres. Zu Lebzeiten war "SS Siggi" für mehrere neonazistische Gruppierungen und Parteien aktiv. Er saß mehrfach wegen Körperverletzungen in Haft und mischte in der rechten Hooliganzszene nicht unerheblich mit.

Im rechten Milieu war er weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt. Auch deshalb erwarten Stadt und Polizei am Freitag viele Teilnehmer. Bereits kurz nach dem Tod Borchardts im Oktober zogen 480 Neonazis in einem "Trauermarsch" durch die Stadt. Die Polizei bewachte die Versammlung.



Beerdigung von "SS-Siggi": Stadt will keine Pilgerstätte

Davor hatte ein Rechtsextremismus-Experte im Gespräch mit t-online gewarnt. Leroy Böthel, von der örtlichen Mobilen Beratungsstelle gegen Rechtsextremismus befürchtete eine Glorifizierung von "SS-Siggi", denn solche Veranstaltungen dieser Größen in der Neonaziszene seien "ein hochsymbolischer Akt, der natürlich oft auch politisch gerahmt wird". "Solche Veranstaltungen haben für die Szene schon eine gewisse Wirkung", so Böthel.

Er erinnerte an die Beerdigung der früheren Führungsfigur der 1995 verbotenen Freiheitlichen Deutschen Arbeiterpartei (FAP), Friedhelm Busse. Dort legten Neonazis eine Reichskriegsflagge samt Hakenkreuz auf den Sarg. Borchardt und Busse waren eng verbunden.

Polizei in Alarmbereitschaft

Doch dazu soll es laut Stadt und Polizei am Freitag nicht kommen. Eine Pilgerstätte für Rechtsextremisten soll verhindert werden. Ein Sprecher der Stadt sagte den "Ruhr Nachrichten": "Die Beisetzung ist keine politische Versammlung und findet somit vor dem Hintergrund der Vorgaben der Friedhofssatzung der Stadt Dortmund statt."



Heißt: In geschlossenen Räumen gilt die 3G- und unter freiem Himmel die Abstandsregeln. Dennoch mobilisieren die Rechten auf ihren Kommunikationskanälen zur Teilnahme an der Beerdigung. Man treffe daher "entsprechende organisatorische Vorkehrungen", heißt es seitens der Stadt.

Mit Blick auf die Ruhestätte des Neonazis kam es zuletzt zu einem Rechtsstreit. Die Stadt schlug eine anonyme Bestattung vor. Ein gesetzlicher Vertreter der Familie – laut des Portals "Norstadtblogger" der Neonazi Alexander Deptolla – lehnte das ab. In einem Eilverfahren hatte das Verwaltungsgericht für den "Totenfürsorgeberechtigten" entschieden.

Das Grab des Neonazis wird laut "Ruhr Nachrichten" mit einer Stein-Tafel verschlossen. Diese werde noch keine Aufschrift tragen, heißt es. Die Gestaltung der Grabstätte ist demnach noch Gegenstand des Hauptverfahrens vor dem Verwaltungsgericht.