Viele Anrufe

Auto brennt auf der A43 aus – Insassen im Glück

24.01.2022, 08:39 Uhr | pb, t-online

Das ging gerade nochmal gut: Am Sonntagabend ist ein Ford auf der Autobahn 43 nahezu völlig ausgebrannt. Die beiden Insassen des Fahrzeugs konnten sich retten.

Glück hatten ein Mann und eine Frau am Sonntagabend auf der Autobahn 43: Zwischen dem Kreuz Marl-Nord und Marl-Sinsen ging ein Auto in Flammen auf. Der brennende Pkw konnte auf dem Seitenstreifen abgestellt werden, die Insassen konnten sich unverletzt hinter der Leitplanke in Sicherheit bringen.

Wie eine Polizeisprecherin t-online am Montagmorgen sagte, hätten viele Anwohner und Autofahrer wegen des Unfalls gegen 19 Uhr die Polizei alarmiert. Die Strecke in Fahrtrichtung Wuppertal war am Abend für rund eine Stunde gesperrt, der ausgebrannte Ford wurde abtransportiert.