Zwei Schwerverletzte in Werne

Pkw prallt frontal gegen Baum – Fahrer betrunken

14.02.2022, 11:07 Uhr | t-online

Unfall in der Nähe von Dortmund: Ein Pkw kam in einer Kurve von der Fahrbahn ab und krachte in einen Baum. Der Fahrer hatte laut Polizei zuvor Alkohol konsumiert.

Am späten Sonntagabend sind zwei Personen bei einem Verkehrsunfall in Werne-Evenkamp schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, befuhren ein 31-jähriger Autofahrer und der 35-jährige Beifahrer gegen 22.45 Uhr die Horster Straße in Richtung Horst.



Das Fahrzeug kam in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab, kollidierte zunächst seitlich gegen einen Baum und prallte anschließend frontal in einen weiteren.

Der zerstörte Pkw: Der Fahrer des Autos war betrunken. (Quelle: Feuerwehr Werne)



Beide Insassen mussten mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Laut Polizei stand der 31-Jährige während des Unfalls unter Alkoholeinfluss. Beamte stellten seinen Führerschein sicher.



Der Sachschaden beläuft sich auf 15.000 Euro, das Auto wurde abgeschleppt. Die Horster Straße war für die Dauer der Rettungsarbeiten voll gesperrt.