Tötungsdelikt in Dortmund

25-Jähriger soll Mutter und sich selbst getötet haben

18.02.2022, 11:20 Uhr | mec, t-online

Polizeieinsatz in Dortmund am Donnerstagabend (Symbolfoto): In einer Wohnung war eine erstochene Frau gefunden worden. Der mutmaßliche Täter ist ebenfalls tot. (Quelle: Future Image/imago images)

In Dortmund ist eine 46-jährige Frau in einer Wohnung erstochen worden. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten, ist der mutmaßliche Täter der Sohn der Toten.

In der nördlichen Gartenstadt in Dortmund ist am Donnerstagabend eine tote Frau in einer Wohnung gefunden worden. Das teilte die Polizei mit. Demnach ist das Opfer 46 Jahre alt und wurde durch Messerstiche tödlich verletzt.

Der Hauptverdächtige sei der 25-jährige Sohn der Frau. Der sei, so die Polizei weiter, zunächst über den Balkon geflüchtet. Daraufhin seien "umfangreiche Fahndungsmaßnahmen mit Unterstützung der Polizeifliegerstaffel sowie Sondereinsatzkräften" eingeleitet worden, heißt es weiter.

Am Freitagmorgen ist der gesuchte 25-Jährige dann tot aufgefunden worden: im Umfeld der Wohnanschrift in der Gartenstadt, wie die Polizei mitteilte. Hinweise auf ein Fremdverschulden würden nicht vorliegen, die Obduktionen seien angeordnet. Eine Mordkommission der Dortmunder Polizei hat die Ermittlungen übernommen.

Hinweis: Hier finden Sie sofort und anonym Hilfe, falls Sie viel über den eigenen Tod nachdenken oder sich um einen Mitmenschen sorgen.