Brennendes Wrack auf Landstraße

Auto in Flammen – Frau stirbt nach Unfall

12.03.2022, 18:03 Uhr | dpa, pb

Unfallstelle in Dortmund: Eine Frau erlag ihren Verletzungen am Tag nach dem Crash. (Quelle: news4 Video-Line)

Ein schwerer Unfall in Dortmund hat ein tragisches Ende gefunden: Die Beifahrerin eines verunglückten Wagens erlag im Krankenhaus ihren Verletzungen. Hatten sie und ihr Fahrer getrunken?

Nach einem Verkehrsunfall in Dortmund ist eine Beifahrerin an ihren schweren Verletzungen gestorben. Die 51-jährige Insassin und der ebenfalls schwer verletzte 55-jährige Fahrer seien aus dem brennenden Wrack befreit und in Krankenhäuser gebracht worden, teilte die Polizei Samstag mit.



Der Wagen war demnach am Freitagmittag von der Fahrbahn einer Landstraße abgekommen und offenbar gegen einen Baum geprallt. Der Motor- und auch der Fahrgastraum des Pkws wurden bei dem Crash zusammengedrückt, wie ein Reporter vor Ort berichtete.

Zeugen des Unfalls sei es demnach daraufhin gelungen, die beiden Schwerstverletzten aus dem brennen Auto zu befreien. Andere Verkehrsteilnehmer hätten zuvor beobachtet, dass der 55-Jährige augenscheinlich betrunken fuhr, hieß es.



Hinzugerufene Polizeibeamte fanden das Auto wenig später in einem Straßengraben. Es war in Flammen aufgegangen. Die Ursache für den Unfall war zunächst noch unklar.