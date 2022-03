Zeugen nehmen Autoschlüssel weg

Betrunkene kracht mit Pkw in Tankstelle – und flüchtet

15.03.2022, 10:58 Uhr | t-online

In Werne hat eine alkoholisierte Frau für einen hohen Schaden gesorgt. Mit ihrem Auto kollidierte sie mit einem Tankstellengebäude. Zeugen verhinderten anschließend möglicherweise Schlimmeres.

Eine Autofahrerin ist in Werne in das Gebäude einer Tankstelle gekracht. Zeugen nahmen ihr nach der Kollision laut Polizeiangaben den Autoschlüssel weg, da sie augenscheinlich alkoholisiert war. Der Unfall ereignete sich am Montag an der Nordlippestraße.

Nachdem die Zeugen einschritten, flüchtete die Frau in einen angrenzenden Wald in Richtung Host. Einsatzkräfte konnten die Betrunkene anschließend in der Straße Waterfohr finden. Sie brachten sie zur Polizeiwache.

Unfall in Werne: Schaden von 14.000 Euro

Dort führten sie einen Alkoholtest durch. Dieser fiel positiv aus. Ein Arzt entnahm zwei Blutproben. Die Polizei stellte zudem das Fahrzeug und den Führerschein der Frau sicher.

An dem Gebäude entstand ein Schaden von 10.000 Euro und am Fahrzeug ein Schaden von 4.000 Euro.