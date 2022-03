Polizei sucht Jugendliche

13-jähriges Mädchen aus Arnsberg vermisst

17.03.2022, 07:16 Uhr | t-online

In NRW bittet die Polizei die Bevölkerung um Hilfe bei der Suche nach einem Mädchen: Eine 13-Jährige wird vermisst.

Die Polizei sucht eine 13-Jährige aus Arnsberg-Hüsten. Laut Mitteilung wird das Mädchen seit Montag vermisst. Den letzten Kontakt zu ihrem Vater hatte sie am Sonntagmorgen. "Hierbei teilte sie ihm mit, dass sie Ende der Woche zurückkäme", so die Polizei.

Den Angaben zufolge könnte sich Leona S. am Hauptbahnhof in Dortmund, in Marl oder in Hannover aufhalten. Eine Eigen- oder Fremdgefährdung sei wegen des Alters nicht ausgeschlossen, heißt es.

Das Mädchen hat dunkelblonde Haare, ist schlank und circa 1,55 Meter groß. Sie trägt eine graue Sweatjacke mit Kapuze und eine graue Jeanshose. Hinweise nimmt die Polizei Hochsauerlandkreis unter der Nummer 0291/9020-0 entgegen.