Unfall bei der Gartenarbeit

Rentner ertrinkt im eigenen Teich

21.03.2022, 10:20 Uhr | t-online, mtt

Ein 91-jährier Hausbesitzer ist bei der Arbeit im Garten ums Leben gekommen: Der Mann stürzte in seinen Teich und konnte sich nicht mehr selbst aus dem Gewässer retten.

In Iserlohn bei Dortmund ist am Sonntag ein Mann gestorben, der seinen Garten für den Frühling schön machen wollte. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war der 91-Jährige am Nachmittag nach draußen gegangen, um unter anderem Sträucher im Bereich des Teiches zu schneiden und wahrscheinlich auch den Teich selbst zu säubern.

Als es dunkel wurde, wunderte sich seine 89-jährige Ehefrau, warum er nicht wieder herein kam. Sie bat einen Nachbarn um Hilfe, der mit einer Taschenlampe nachschauen ging – und den Mann schließlich leblos im Teich entdeckte.

Iserlohn bei Dortmund: Polizei nimmt tragischen Unglücksfall an

"Der Notruf ging bei uns gegen 19.50 Uhr ein", sagte ein Polizeisprecher t-online. "Der 91-jährige lag mit dem Gesicht unter Wasser. Es gibt keine Hinweise auf Fremdverschulden, wir gehen momentan von einem tragischen Unglücksfall aus."

Der Notarzt konnte vor Ort nur noch den Tod des Mannes feststellen. Wie der 91-Jährige im Ortsteil Iserlohner Heide genau in den normalgroßen und eher flachen Teich geraten konnten, muss noch geklärt werden. Eine gerichtsmedizinische Untersuchung soll die Einzelheiten aufklären, teilte die Polizei im Märkischen Kreis mit. Die Kriminalpolizei war bis spät in der Nacht vor Ort.