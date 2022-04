Nahe Dortmund

Unfall mit Gefahrguttransporter – A1 teils gesperrt

07.04.2022, 10:02 Uhr | t-online, nhe

Die Unfallstelle: Mindestens drei Lkw waren an dem Unfall beteiligt. (Quelle: news4 Video-Line)

Unfall auf der A1: In Fahrtrichtung Bremen nahe Dortmund hat es gekracht. Beteiligt ist auch ein Lkw, der Gefahrengut geladen hat.

Auf der Autobahn 1 zwischen Unna und Kamen hat sich am Donnerstagvormittag einen schwerer Unfall ereignet. Die Fahrbahn in Richtung Bremen musste wegen Bergungsarbeiten von der Polizei gesperrt werden. "Der linke Fahrstreifen wurde nun allerdings freigegeben", so eine Sprecherin zu t-online gegen 9.50 Uhr.

Ein beteiligter Lkw hat Gefahrgut geladen. Was genau, ist derzeit noch unklar. Auch die Unfallursache ist noch nicht bekannt. "Der Unfall ereignete sich aber auf einer Strecke von 50 bis 100 Metern", so die Sprecherin weiter.



Es seien erhebliche Betriebsstoffe ausgelaufen, die Fahrzeuge müssten abgeschleppt werden. Daher dauern die Bergungs- und Reinigungsarbeiten weiter an.

Eine Person wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.