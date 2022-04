Suche in NRW

Zuletzt am "Dortmunder U" gesehen – 23-Jährige vermisst

13.04.2022, 18:05 Uhr | pb, t-online

Die Polizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung: Kommt Ihnen diese junge Frau bekannt vor? Seit Anfang April wird sie vermisst, zuletzt hatte sie sich mit ihrem Freund gestritten.

Wer hat diese junge Frau gesehen? Seit mehr als einer Woche wird in Nordrhein-Westfalen (NRW) nach einer 23-Jährigen aus Menden gesucht, die nach einem Streit mit ihrem Freund dessen Wohnung in unbekannte Richtung verlassen hat.

Wie die Kreispolizei Märkischer Kreis am Mittwoch erklärte, hatte sich der Streit bereits am 2. April ereignet. Zuletzt sei die Vermisste noch am selben Tag am "Dortmunder U" gesehen worden, dann verlor sich ihre Spur. Weil die Ermittler nicht ausschließen können, dass sich die junge Frau etwa antun könnte, habe man sich zu der Vermisstensuche mit einem Bild entschlossen, hieß es weiter.

Wieso die Ermittler den Namen der jungen Frau nicht bekanntgaben, ist ungewiss. Üblicherweise geben Ermittler zumindest den Vornamen von vermissten Personen der Öffentlichkeit bekannt, damit diese leichter identifizierbar sind. Die Pressestelle der Polizei des Märkischen Kreises war jedoch für Rückfragen am Mittwochabend nicht erreichbar.

Vermisste zuletzt am "U" in Dortmund gesichtet

Die in Nordrhein-Westfalen vermisste junge Frau ist etwa 1,65 Meter groß und hat eine schlanke Figur. Sie trägt kurz rasierte, dunkelbraune Haare. Außerdem trägt sie laut den Beschreibungen der Ermittler ein Tattoo mit dem Symbol einer Jungfrau am rechten Handgelenk.

Als die Vermisste Anfang April zuletzt gesehen worden war, trug sie eine Jeans, Turnschuhe und einen langen, schwarzen Wintermantel. Die Polizei bittet um Hinweise zum Aufenthaltsort der jungen Frau. Menschen, die Hinweise zum Verbleib der Vermissten geben können, können unter dem Polizeiruf 110 oder an jeder Polizeidienststelle Hinweise abgeben.