Suche in NRW eingestellt

Zuletzt am "Dortmunder U" gesehen – 23-Jährige nicht mehr vermisst

26.04.2022, 17:33 Uhr | pb, t-online

Die Polizei hoffte auf Hinweise aus der Bevölkerung. Und kann nun Entwarnung vermelden. Eine junge Frau war Anfang April vermisst gemeldet worden.

Die Suche nach der Anfang April vermisst gemeldeten 23-Jährigen aus Menden wurde von der Polizei eingestellt, da es keine Hinweise auf eine mögliche Eigen- oder Fremdgefährdung geben würde. Sie sei zwischenzeitlich in Unna angetroffen worden, hieß es in einer am Dienstag veröffentlichten Mitteilung der Polizei.



Die Polizei hatte nach der jungen Frau gesucht, nachdem sie nach einem Streit mit ihrem Freund dessen Wohnung in unbekannte Richtung verlassen hat. Wie die Kreispolizei Märkischer Kreis am Mittwoch erklärte, hatte sich der Streit bereits am 2. April ereignet. Vor ihrem Verschwinden sei die Vermisste noch am selben Tag am "Dortmunder U" gesehen worden, dann verlor sich ihre Spur.