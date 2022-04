Kontrollen gegen Raser und Tuner

Menschentraube kesselt Polizeiwagen in Castrop-Rauxel ein

16.04.2022, 11:17 Uhr | t-online, ASS

Bei Schwerpunktkontrollen in der Tuner- und Raser-Szene ist in Castrop-Rauxel ein Zivilfahrzeug der Polizei von zahlreichen Menschen eingekesselt und beschädigt worden. Die Beamten erstatten Strafanzeige.

Unbekannte haben am Westringcenter in Castrop-Rauxel in der Nacht zu Samstag ein Fahrzeug der Polizei beschädigt. Dort hatten sich am Freitag gegen 22.30 zahlreiche Menschen und Fahrzeuge aus der Raser- und Tuner-Szene versammelt, wie die Polizei Recklinghausen am Samstag mitteilte. In der Spitze seien bis zu 1.000 Menschen und etwa 400 Fahrzeuge gezählt worden.

Die Polizei sei mit zahlreichen Kräften vor Ort gewesen, um durch gezielte Ansprache dafür zu sorgen, dass die Anwesenden den Parkplatz wieder verließen. Dabei wurde ein Zivilfahrzeug der Polizei von einer größeren Menschentraube eingekesselt, wie ein Reporter vor Ort berichtet. Ein Polizeisprecher bestätigte dies auf Nachfrage von t-online.



Das beschädigte Polizeifahrzeug in Castrop-Rauxel: In der Stadt kommt es immer wieder zu größeren Treffen der Tuner- und Raserszene. (Quelle: 7aktuell.de/Marc Gruber)



Immer wieder Raser- und Tuner-Treffen in Castrop-Rauxel

Der Wagen sei von unbekannten Personen beschädigt worden, hieß es weiter. Es wurde Strafanzeige wegen Sachbeschädigung gegen Unbekannt erstattet. Gegen 0.20 Uhr sei der Parkplatz am Westringcenter schließlich wieder frei gewesen.

Die Polizei Recklinghausen hatte am sogenannten "Carfreitag" bekannte Treffpunkte der Raser- und Tuner-Szene in Castrop-Rauxel, Herten und Bottrop kontrolliert. Die Aktion war Teil von bundesweiten Kontrollen unter dem Titel "Rot für Raser, Poser und illegales Tuning". Vor allem in Castrop-Rauxel war es im Bereich des Westrings in den vergangenen Wochen vermehrt zu Szene-Treffen mit zahlreichen Fahrzeugen gekommen.