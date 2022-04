Ungeduldiger Gast

Mann schlägt Barkeeper – weil er lange auf Espresso wartet

20.04.2022, 10:44 Uhr | t-online

Ein Espresso (Symbolbild): In Hagen ist ein Mann in einer Gaststätte ausgerastet. (Quelle: agefotostock/imago images)

Kurioser Vorfall in Hagen: Ein ungeduldiger Gast wollte in einer Gaststätte einen Espresso trinken, konnte aber nicht sofort bedient werden. Daraufhin ist er aggressiv geworden.

Ein 33-Jähriger hat in einer Gaststätte in Hagen am Dienstag einen Barkeeper zwei Mal geschlagen. Der Grund: Er musste offenbar zu lange auf seinen Espresso warten, teilt die Polizei am Mittwoch mit.

Demnach hat der 24-jährige Barkeeper seinem Kunden mitgeteilt, dass er ihn nicht direkt bedienen könne, da er gerade zu viel zu tun habe. Daraufhin soll der 33-Jährige hinter die Theke gegangen sein und ihm mit der flachen Hand in den Nacken geschlagen haben.



Anzeige wegen Körperverletzung

Anschließend ging der Gast vor die Tür. Laut Polizei soll er nach kurzer Zeit erneut nach einem Espresso gefragt haben. Als ihm mitgeteilt wurde, weiter warten zu müssen, soll er dem Barkeeper mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen haben. Anschließend flüchtete er. Der Barkeeper rief gegen 23.30 Uhr die Polizei.

Ein Gast konnte Hinweise auf die Identität des Tatverdächtigen geben. Der 33-Jährige hat eine Strafanzeige wegen Körperverletzung erhalten.