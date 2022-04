Zeugen gesucht

Hund beißt Frau ins Gesicht – schwer verletzt

25.04.2022, 20:41 Uhr | dpa, pb

Ein Australien Shepherd (Symbolfoto): In Dortmund hat ein Hund eine Frau schwer verletzt. (Quelle: Panthermedia/imago images)

Erschreckender Vorfall auf einer Hundewiese in Dortmund: Ein Hund verbeißt sich im Gesicht einer Frau, sie wird schwer verletzt. Anstatt zu helfen, flüchtet das Herrchen einfach. Jetzt bittet die Polizei die Öffentlichkeit um Hilfe.

Wem gehört der Hund, der Mitte Februar in Dortmund eine Frau schwer verletzt hat? Nach dem Angriff eines Hundes auf einer Dortmunder Hundewiese sucht die Polizei nach Zeugen. Der Vorfall auf dem Gelände an der Mengeder Straße wurde erst jetzt bekannt, er hatte sich bereits am 12. Februar dieses Jahres gegen 14 Uhr ereignet.



Demnach wurde eine 35-Jährige schwer verletzt, als ein Australien Shepherd sich in ihrer rechten Gesichtshälfte verbissen hatte. Wie es zu dem Vorfall kommen konnte, wurde nicht bekannt. Der Halter des Hundes habe sich daraufhin mit dem Tier von der Wiese eilig entfernt – ohne ihr zu helfen.

Wie oft es zu Verletzungen durch Hundebisse kommt, ist nicht bekannt. Der Grund: es gibt keine Meldepflicht, und somit auch keine bundesweite Beißstatistik. In Nordrhein-Westfalen (NRW) werden die Vorfälle jedoch vergleichsweise differenziert betrachtet – sogar nach einzelnen Hunderassen schlüsselt die "Landeshundestatistik" für das Jahr 2019 auf.



Insgesamt kam es in NRW in jenem Jahr demnach zu 908 Fällen, in denen ein Mensch durch einen Hund verletzt wurde. Seitdem wurde keine ähnliche Statistik vom Land mehr erhoben.

Hundewiese in Dortmund: Hund beißt Frau ins Gesicht – schwer verletzt

Bisher fehlen von Hund und Herrchen jede Spur. Daher hat sich die Dortmunder Polizei nun dazu entschieden, die Öffentlichkeit in die Suche nach den beiden einzuschalten.



Die schwer verletzte 35-Jährige beschreibt den Mann laut Mitteilung der Dortmunder Polizei so: Der Mann, der aufgrund der örtlichen Nähe auch aus Castrop-Rauxel stammen könnte, sei zwischen 35 und 40 Jahren alt. Er habe eine schlanke Figur und kurzes hellblondes Haar gehabt. Bei dem Vorfall soll er zudem eine Brille getragen haben.

Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, können sich bei der Kriminalwache der Dortmunder Polizei unter 0231/132-7441 melden. Auch der Hundehalter sei aufgerufen, sich zu melden, hieß es in einer Mitteilung der Beamten weiter.