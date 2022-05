BVB-Trainer Rose: Haben "ernüchternde" Saison gespielt

Trainer Marco Rose von Borussia Dortmund hat bereits zwei Spieltage vor dem Ende der Bundesliga-Spielzeit ein wenig euphorisches Fazit gezogen. "Wir k├Ânnen die Saison nicht mehr rosarot reden und haben in der Summe eine ern├╝chternde Saison gespielt. Wir haben nicht das geschafft, was wir uns vorgenommen haben", bekannte der Coach des Tabellenzweiten vor der Partie am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim Schlusslicht SpVgg Greuther F├╝rth.