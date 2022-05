Von einer Fahrt in einem Feuerwehrauto träumen viele. Ein junger Mann in Dortmund hat sich diesen Traum selbst erfüllt. Er stahl einen Löschzug und raste damit kilometerweit durch Dortmund.

Mit Martinshorn und Blaulicht durch Dortmund: Ein Dieb hat sich in der Nacht zu Samstag in der Garage der Freiwilligen Feuerwehr in Dortmund-Berghofen zu schaffen gemacht und ein Löschfahrzeug gestohlen.

Wie Polizei und Feuerwehr berichteten, bemerkte ein Mitglied des Löschzuges am Samstagmorgen gegen 7 Uhr, dass das Fahrzeug fehlte. Kurz darauf hätten schon zahlreiche Zeugen gemeldet, das auffällige Fahrzeug im Dortmunder Süden und in Holzwickede gesehen zu haben. Kameraden anderer Löschzüge entdeckten es dann in Schanze, Brünninghausen, Holzen, Höchsten. Wie ein Reporter berichtet, soll der Dieb rund 150 Kilometer in dem Feuerwehrauto herumgefahren sein.

Polizei nimmt 18-Jährigen fest

Im Rahmen einer großangelegten Fahndung konnte der Dieb gefasst werden. Auch ein Hubschrauber war bei der Suche im Einsatz. Der 18-Jährige wurde zunächst mit auf die Wache genommen, um seine Identität zu klären. Außerdem bestand nach Angaben der Polizei der Verdacht, dass die Fahrt unter Einfluss von Alkohol und Drogen stattgefunden habe. Dieser Verdacht habe sich durch einen Drogentest bestätigt.