Kehl rudert zurück: "Total unglücklich formuliert"

Borussia Dortmunds k├╝nftiger Sportdirektor Sebastian Kehl hat seinen schwammigen Aussagen zu Trainer Marco Rose am Samstag relativiert. "Ich kann klar sagen, dass das total ungl├╝cklich formuliert war", sagte der aktuelle Lizenzspielerchef des BVB am Sonntag im Sport1-"Doppelpass": "Ich kann klar sagen, dass ich mit Marco die kommende Saison plane."

Am Samstag hatte Kehl mit Aussagen nach dem 3:1 des BVB bei der SpVgg Greuther F├╝rth f├╝r Wirbel gesorgt. Auf die Frage, ob Rose auch n├Ąchste Saison noch Trainer in Dortmund sei, hatte Kehl bei Sky gesagt, dass er davon "Stand heute" ausgehe. Rose selbst hatte dazu sp├Ąter gesagt: "Was soll ich euch dazu sagen? Ihr versucht jetzt wieder, aus irgendwelchen Dingen irgendetwas zu zaubern."