In Dortmund wollte ein Auto-Poser einer Kontrolle durch die Polizei entkommen. Er gab ordentlich Gas ÔÇô und fuhr seinen Golf zu Klump. Dann liefen er und sein Begleiter zu Fu├č davon.

Ein Raser hat in Dortmund sein Auto bei einer Verfolgungsjagd mit der Polizei zu Schrott gefahren und ist aus dem Wrack vor den Beamten gefl├╝chtet. Eine Streife sei am Freitagabend auf einen Pkw aufmerksam geworden, der sich auf dem Gel├Ąnde der Industriekulturst├Ątte Phoenix-West mit laut aufheulendem Motor mehrmals im Kreis drehte, teilte die Polizei am Sonntag mit.