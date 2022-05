BVB-Urgestein Schmelzer beendet Fußball-Karriere

Borussia Dortmunds Urgestein Marcel Schmelzer beendet seine Fu├čball-Karriere. Der ehemalige Nationalspieler wird nach dieser Saison aufh├Âren, wie der 34-J├Ąhrige am Donnerstag in einem Video bei Instagram mitteilte. "Leider haben mich in den letzten zwei Jahren immer wieder Verletzungen zur├╝ckgeworfen. In diesem Zusammenhang m├Âchte ich mich beim BVB bedanken, dass ich meine Reha hier wieder absolvieren durfte. Ich wei├č noch nicht, was kommt. Aber ich freue mich auf die Herausforderungen", sagte Schmelzer, der am Samstag beim Saisonfinale gegen Hertha BSC (15.30 Uhr/Sky) verabschiedet wird.