Kein Transfer

Fortunas Wunschspieler Thommy bleibt beim VfB

31.01.2021, 18:48 Uhr | t-online

Am kommenden Montag schließt der Transfermarkt in der Zweiten Bundesliga. Fortuna Düsseldorf wollte Erik Thommy verpflichten – der Plan geht allerdings nicht auf.

Fortuna Düsseldorf muss auf den Transfer von Erik Thommy verzichten. Die Düsseldorfer wollten den Spieler verpflichten, der entschied sich allerdings für seinen Verbleib beim VfB Stuttgart, wie aus Berichten der Deutsche Presse Agentur hervorgeht.

Für die Rheinländer hatte Thommy bereits in der vergangenen Saison in der 1. Liga gespielt. "Erik Thommy wäre natürlich ein Spieler, der uns sofort helfen könnte. Wir wissen ja alle, dass er bei Fortuna schon einmal sehr gut funktioniert hat“, erklärte Uwe Klein laut "RP". Auch Schalke 04 hatte Interesse an dem Offensivspieler geäußert.