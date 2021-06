Duisburg

Polizisten entdecken in Auto abmontierte Katalysatoren

28.06.2021, 15:29 Uhr | dpa

Polizisten haben in einem Auto in Duisburg sieben abmontierte Katalysatoren entdeckt. Die Beamten seien am Freitag bei der Kontrolle von zwei Brüdern im Alter von 20 und 24 Jahren auf das angehäufte Autozubehör in dem Wagen gestoßen, teilten die Ermittler am Montag mit. Da die beiden Männer nicht plausibel hätten erklären können, woher die Geräte stammten, seien sie mit zur Wache genommen worden. Die Polizei nahm Ermittlungen wegen des Verdachts des Diebstahls an Kraftfahrzeugen auf.

"Steigende Rohstoffpreise sind der Grund, warum es Täter auf Katalysatoren, vornehmlich von älteren Benzinern, abgesehen haben", warnte die Polizei. "Um an das wertvolle Gut zu gelangen, bocken die Diebe die Wagen auf und bauen den Katalysator mit einem Schneidwerkzeug aus."