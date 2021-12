Duisburg

DFB verurteilt Rassismusvorfall in Duisburg

19.12.2021, 17:59 Uhr | dpa

Der Deutsche Fußball-Bund hat nach dem abgebrochenen Drittligaspiel in Duisburg jegliche Form von Rassismus verurteilt und eine Bestrafung der Verantwortlichen gefordert. "Nur so lässt sich diesen Unverbesserlichen das Handwerk legen. Der oder die Täter müssen umfänglich zur Rechenschaft gezogen werden", sagte Vizepräsident Rainer Koch am Sonntag in einer DFB-Mitteilung.

Nachdem der Osnabrücker VfL-Profi Aaron Opoku von den Zuschauerrängen aus wohl mit Affenlauten beleidigt wurde, war das Spiel in Duisburg am Sonntag zunächst unterbrochen und in der 33. Minute nach Beratungen aller Beteiligten abgebrochen worden.

Koch betonte, der gesamte deutsche Fußball habe seit langem eine klare und kompromisslose Haltung gegen jede Form von Rassismus. Rassisten hätten in deutschen Fußball-Stadien nichts verloren. "Ich bin froh, dass der Schiedsrichter, die Verantwortlichen beider Vereine und die überragende Mehrheit der Zuschauer im Stadion dies unmissverständlich zum Ausdruck gebracht haben", unterstrich Koch.