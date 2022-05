Spandau 04 im Pokalfinale am Samstag gegen Waspo Hannover

Gegen Titelverteidiger Waspo Hannover kämpfen die Wasserballer von Spandau 04 am Samstag (18.30 Uhr) um den Pokalsieg. Im Vereinsbad des ASC Duisburg gewannen die Berliner ihr Halbfinale des Final Four am Freitag gegen den ambitionierten Gastgeber mit 18:8 (4:3,4:1,5:3,5:1). Waspo Hannover machte den Einzug ins Finale mit einem deutlichen 26:4 gegen Außenseiter Bayer Uerdingen 08 klar.