Feuerwehr findet bei Kellerbrand Bewusstlosen: Lebensgefahr

Bei einem Brand in einer Doppelhaush├Ąlfte in Duisburg hat die Feuerwehr im Keller einen bewusstlosen Mann gefunden. Die Einsatzkr├Ąfte brachten ihn am Sonntag aus dem Geb├Ąude, bevor er vom Rettungsdienst reanimiert wurde, wie die Feuerwehr mitteilte. Der Verletzte sei in eine Spezialklinik gebracht worden. Lebensgefahr k├Ânne weiter nicht ausgeschlossen werden, sagte ein Sprecher. Das Feuer sei in einem Werkraum im Keller ausgebrochen und habe schnell gel├Âscht werden k├Ânnen. Die verrauchte Wohnung sei derzeit allerdings nicht bewohnbar. Die andere Doppelhaush├Ąlfte k├Ânne weiterhin genutzt werden, so der Sprecher. Die Polizei habe die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.