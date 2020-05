Naherholungsoasen in der Stadt

Die schönsten Grünflächen und Parks in Erfurt

27.05.2020, 18:58 Uhr | vss, t-online.de

Wer zu Fuß durch Erfurt spaziert, dem ist klar: Erfurt ist eine grüne Stadt. Viele Parks und Grünflächen zieren die Landeshauptstadt Thüringens. Und wir zeigen Ihnen die schönsten davon.

Der Egapark ist in verschiedenen Themengärten angelegt, sodass für jeden der passende Fleck dabei ist. Sei es zum Spazieren, zum Entspannen oder aber um wunderschöne Pflanze zu begutachten. Der egapark ist die größte Parkanlage und bietet somit genügend Platz für all das. Eröffnet wurde er 1961 als internationale Gartenbauausstellung (“Iga”). Heute steht die gesamte Grünanlage von 36 Hektar unter Denkmalschutz.

Mehr Infos: egapark Erfurt

Trennlinie

Die pompöse Treppenanlage des Erfurter Stadtparks: Die denkmalgeschützte Parkanlage liegt südlich hinterm Hauptbahnhof. (Quelle: Wikipedia/Michael Sander/CC BY-SA 3.0)



Auch der Stadtpark ist eine denkmalgeschützte Grünanlage in Erfurt. Er liegt in südlicher Richtung hinter dem Hauptbahnhof. Bekannt und beliebt ist er für seine imposante Treppenanlage und dem Sorgebrunne mit seiner Brunnenfigur des Bildhauers Arthur Lewin-Funcke aus dem Jahre 1911. Doch nicht nur durch seine architektonische Gestaltungsweise kann der Stadtpark punkten, denn die landschaftlichen Elemente sind ebenso beeindruckend und laden zum Verweilen ein.

Trennlinie

Menschen genießen das gute Wetter im Brühler Garten: Der Kurpark ist etwa eineinhalb Hektar groß und bietet Rasenflächen zum Spielen für Kinder und Sitzgelegenheiten für die ältere Generation. (Quelle: Wikipedia/Dguendel/CC BY-SA 3.0)



Der Brühler Garten ist eineinhalb Hektar groß und ist ebenfalls denkmalgeschützt. Er liegt in der Erfurter Altstadt und hat in den vergangenen Jahren einen großen Wechsel durchlebt. In den 60er Jahren wurde der Brühler Garten nämlich zum Kurgarten umgestaltet. Neben großen Rasenflächen blieb die alte Baumallee bestehen. Hinzu kamen die Musikmuschel und Pergola sowie der Zugang zum Ufer des Walkstromes. Schon vor Beendigung der Umgestaltung nahmen die Anwohner den Brühler Garten in Erfurt wieder ein und fühlten sich deutlich wohl.

Trennlinie

Blick auf die Gera im Luisenpark in Erfurt: Eine Familie ist mit einem Boot unterwegs. Auch das beliebte Entenrennen findet im Luisenpark auf der Gera statt. (Quelle: imago images)



Bereits um 1900 wurde der Luisenpark/Dreienbrunnenpark in Erfurt angelegt, der seinen Namen einem Besuch der Königin Luise verdankt. Besonders schön ist der alte Baumbestand, der die Parkanlage noch heute prägt. Außerdem hat man einen hervorragenden Blick auf die sogenannte “Nase”. Hier wird der Bergstrom aus der Gera in zwei Wasseradern aufgespaltet, den Berg- und den Walkstrom. Dazu muss man nur die Loussiusbrücke kurz hinter dem Eingang betreten. Über eine überdachte Fußgängerbrücke erreicht man zudem den Botanisch-dendrologischen Garten in Erfurt. Und mit einem Marsch flussaufwärts kommen Sie zu den bereits 1843 angelegten Dreiquellen.

Trennlinie

Der Flutgraben und die Espachpromenade: Die Promenaden sind beliebt bei Spaziergängern, Wanderern und Radfahren und verbinden mehrere Grünanlagen miteinander. (Quelle: Stadtverwaltung Erfurt/V. Gürtler)



Die Espachpromenaden in Erfurt verbinden die Parkanlage an der Pförtchenstraße mit den Grünanlagen im westlichen Geratal als Lindenalleee. Neben dem Flutgraben wird die Espachpromenade an der gegenüberliegenden Seite von dem Walkstrom begrenzt. Besonders beliebt sind die Promenaden bei Radfahrern und Wanderern. Die wunderschöne Landschaft und der Weg über eine Brücke entlang des Wassers sprechen Ortskundige und Touristen mit Vielseitigkeit und Ruhe an. Da fühlt sich einfach jeder wohl.

Trennlinie

Leute sonnen sich auf der Wiese des Südparks: Der Park ist aus einem ehemaligen Friedhof hervorgegangen. (Quelle: Karina Hessland/imago images)



Der Südpark in Erfurt ist über sieben Hektar groß und ist aus dem im Jahre 1978 geschlossenen Friedhof hervorgegangen. Mit einem über 100 Jahre alten Baumbestand gilt die Anlage als eine Naherholungsoase für Jedermann. Für diejenigen, die sich an der Natur erfreuen, doch auch für die, die nach Beschäftigung suchen. Schließlich gibt es im Südpark auch viele Freizeitmöglichkeiten für Jung und Alt. Der Kontrast zur lebendigen und engen Großstadt ist hier garantiert.

Trennlinie

Anlage am Karl-Marx-Platz: Die einstige große Parkanlage wurde nach dem Ausbau einer Hauptstraße umgestaltet und ist seither nur noch ein kleiner grüner Fleck in der Innenstadt, der zum Entspannen einlädt. (Quelle: Stadtverwaltung Erfurt)



Im Vergleich zu den großen Parkanlagen ist der Karl-Marx-Platz in Erfurt eher klein. Er liegt an der Kreuzung Juri-Gagarin-Ring/Dalbersgweg/Lutherstraße und Neuwerkstraße und entstand im Zusammenhang mit der Entfestigung des Stadtringes um 1825.







Der Platz hat bereits viele Umgestaltungen hinter sich, wie beispielsweise die der 70er Jahre, als eine Hauptverkehrsstraße die kleine öffentliche Grünanlage begrenzte. Seitdem sind nur noch Reste des großen Parks übrig: zwei wintergrüne Eichen, zwei Ahornbäume und eine kleine Springbrunnenanlage.