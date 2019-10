Initiative "Rot-Weißes Heimspiel"

Rot-Weiß Erfurt verteilt Warnwesten an Erstklässler

24.10.2019, 15:15 Uhr | t-online.de

Erstklässler der Otto-Lilienthal-Schule erhalten Warnwesten: Der FC RWE will sich weiterhin für das Thema Sicherheit einsetzen. (Quelle: FC Rot-Weiß Erfurt)

Der FC Rot-Weiß Erfurt hat die Initiative "Rot-Weißes Heimspiel" ins Leben gerufen und Erstklässler zum Start der dunklen Jahreszeit mit Warnwesten versorgt.

Am Dienstag fiel bei Rot-Weiß Erfurt der Startschuss der Initiative "Rot-Weißes Heimspiel" und somit der Warnwesten-Aktion. Anlässlich dieser verteilten Mitglieder des Fußballvereins Warnwesten an Erstklässler.

Gegen 9.30 Uhr – pünktlich zur Pause – strömten die Kinder der Otto-Lilienthal-Schule auf den Pausenhof, auf dem Vertreter des FC RWE schon warteten. Die Mädchen und Jungen der ersten Klasse bekamen dort alle eine leuchtende Signalweste.

Schulleiterin Cornelia Münch begrüßte die Aktion, mit der die Sicherheit der Kinder auf dem Schulweg erhöht werde. Die Schule arbeitet bereits mit dem FC RWE zusammen. Diese wurde mit der Unterzeichnung einer Kooperationsvereinbarung verstärkt.

Schulleben interessanter gestalten

"Wir erhalten schon länger Unterstützung in unterschiedlichen Bereichen, das Schulleben interessanter und abwechslungsreicher zu gestalten", sagte Cornelia Münch. "An unserer Schule herrscht eine große Vielfalt, gut ein Drittel der Schüler hat einen Migrationshintergrund. Deshalb ist es uns wichtig, möglichst viele Angebote im sportlichen Bereich anbieten zu können", so die Schulleiterin.







In den kommenden Tagen werden Erstklässler fünf weiterer Schulen Warnwesten enthalten. Und auch für die Zukunft plant der FC Rot-Weiß Erfurt mit der Verkehrswacht Erfurt weitere Projekte zum Thema Sicherheit.