Hund musste zum Tierarzt

Unbekannter legt Wurstköder mit Nägeln in Erfurt aus

03.12.2019, 10:16 Uhr | t-online.de

Ein Fleischköder mit Nägeln (Symbolbild): In Erfurt hat ein bislang Unbekannte mehrere Köder ausgelegt. (Quelle: biky/imago images)

Ein bislang Unbekannter hat es in Erfurt auf Hunde und Katzen abgesehen. Der Täter hat präparierte Köder ausgelegt. Ein aufmerksamer Hundebesitzer konnte sein Tier mithilfe eines Tierarztes noch rechtzeitig retten.

In Erfurt hat ein bislang Unbekannter mit Nägeln präparierte Köder in der Nähe des Sportplatzes im Stadtteil Solomonsborn ausgelegt. Ein Hundebesitzer hat diese schreckliche Entdeckung am Sonntag machen müssen.

Laut Polizei war der 47-Jährige auf einem Feldweg in der Nähe des Sportplatzes mit seinem Hund unterwegs, als der Hund plötzlich einen der Köder fraß. Den zweiten konnte er noch rechtzeitig wegnehmen und entdeckte dann, das dieser mit Nägeln bespickt war.

Der Hundebesitzer fuhr direkt zum Tierarzt, der wiederum dafür sorgte, dass der Hund den Köder erbrechen konnte. Beide wurden sichergestellt.







Die Polizei ermittelt wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und sucht Zeugen, die im Bereich des Sportplatzes verdächtige Beobachtungen gemacht haben.