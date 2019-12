Dreister Diebstahl

Mann stiehlt Weihnachtsbriefe aus Auto der Deutschen Post

24.12.2019, 19:28 Uhr | t-online.de

Polizeiwagen im Einsatz mit Blaulicht: In Erfurt hat ein Mann Weihnachtspost gestohlen. (Quelle: Alexander Pohl/dpa)

Anwohner haben in Erfurt einen Mann dabei ertappt, wie er Weihnachtsbriefe aus einem Auto der Deutschen Post gestohlen und anschließend geöffnet hat. Obwohl sie die Polizei alarmierten, konnte der mutmaßliche Täter fliehen.

In Erfurt ist an Heiligabend ein Mann dabei erwischt worden, wie er Briefe aus einem Auto der Deutschen Post geklaut hat. Anwohner waren gegen Mittag im Stadtteil Kleinvenedig auf ihn aufmerksam geworden, als er "lieblos eine Vielzahl scheinbar fremder Briefen öffnete", heißt es in einer Mitteilung der Polizei.

Bevor die daraufhin verständigten Beamten eintrafen, war der Mann allerdings geflüchtet – und ließ die geöffneten Briefe zurück. Dabei handelte es sich laut Polizei zum Teil um Weihnachtspost, die von dem Unbekannten zunächst aus einem Zustellfahrzeug der Deutschen Post entwendet und anschließend geöffnet worden war. Offenbar hatte er versucht, das darin verschickte Bargeld zu stehlen.



Die eigentlichen Empfänger der Briefe werden nun höchstwahrscheinlich leer ausgehen. Auch daher rät die Deutsche Post immer wieder davon ab, Bargeld in Briefen zu verschicken.