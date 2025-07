Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Die schwarz-rote Koalition will prüfen, ob eine neue Digitalsteuer sinnvoll ist. Was gibt es da zu prüfen? Google, Meta und Amazon dürfen nicht steuerfrei bleiben.

Wenn Sie Müller heißen, im Büro arbeiten und 3000 Euro im Monat verdienen, zahlen Sie knapp 18 Prozent Einkommensteuer. Wenn Sie Meier heißen, Abteilungsleiter sind und 6000 Euro verdienen, müssen Sie 28 Prozent an den Staat abgeben. Richtig so, starke Schultern können höhere Lasten tragen. Sollten Sie, Herr Meier, eine Gehaltserhöhung bekommen, die Sie über 68.500 Euro Jahresgehalt bringt, werden von jedem zusätzlich verdienten Euro sogar 42 Cent als Steuer fällig. Sie sind nämlich Spitzenverdiener, jedenfalls nach der Definition Ihres Finanzamts.

Loading...

Auch Herrn Schulze sollten wir noch kurz in den Blick nehmen, den Mann, dem die Firma gehört, in der Müller und Meier angestellt sind. Wenn der Laden floriert und Schulze am Jahresende 300.000 Euro Gewinn verbuchen kann, dann wird für ihn die Reichensteuer fällig, er zahlt bis zu 45 Prozent auf seine Einkünfte. Er ist eben wohlhabend.

(Quelle: Reinaldo Coddou H.) Zur Person Uwe Vorkötter Uwe Vorkötter gehört zu den erfahrensten Journalisten der Republik. Seit vier Jahrzehnten analysiert er Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, er hat schon die Bundeskanzler Schmidt und Kohl aus der Nähe beobachtet. Als Chefredakteur leitete er die "Stuttgarter Zeitung", die "Berliner Zeitung" und die "Frankfurter Rundschau". Er ist Herausgeber von "Horizont", einem Fachmedium für die Kommunikationsbranche.

So, jetzt stellen Sie sich bitte vor, Sie sind nicht Müller, Meier oder Schulze. Sondern ein Tech-Unternehmer aus Kalifornien. Sie machen in Germany ein crazy Business und erzielen dort einen Milliardengewinn. Ihr Name ist übrigens Google. Was meinen Sie, wie viel Steuern Sie auf Ihr Einkommen bei uns bezahlen? Die Antwort wird Sie verblüffen: fast gar keine.

Okay, Google ist kein Mister, sondern eine Company. Aber auch Firmen zahlen Steuern. Ihre Einkommensteuer heißt Körperschaftssteuer, dazu kommt die Gewerbesteuer. Wenn Herr Schulze seine Firma als GmbH führt, zahlt er insgesamt "nur" 30 Prozent auf den Gewinn – ungefähr, die Gewerbesteuer ist nicht überall gleich hoch. Warum zahlt Google in Deutschland keine Steuern?

Deutschland? Kennen wir kaum, sagt Google. Wir sind eine US-Firma und haben eine Tochtergesellschaft in Dublin/Irland, die ist auch in Deutschland aktiv. Unsere Steuern zahlen wir in Irland, wie es das Gesetz vorsieht. Irland ist das Land mit den niedrigsten Unternehmenssteuern in der EU.

Nicht der Schönheit Dublins wegen

Auch Meta hat seinen europäischen Sitz in Dublin. Meta betreibt Facebook und Instagram. Die Ortswahl geht nicht auf die Sehenswürdigkeiten der irischen Hauptstadt zurück, etwa das Dublin Castle oder das Wellington Monument. Auch die Guinness-Pubs gaben nicht den Ausschlag. Sondern die schnöden Steuern.

Der Dritte in diesem Bund ist Amazon. Erst einmal: Congratulations to the happy couple! (Glückwunsch an das glückliche Brautpaar!) Jeff Bezos, der Gründer von Amazon, hatte ja am Wochenende halb Venedig gemietet, um Laura Sánchez zu heiraten. Das war nicht ganz billig, aber er verdient sehr gut. Und, zwinker, Amazon zahlt kaum Steuern. Falls doch, dann in Luxemburg, das ist auch so eine Art Irland.

Ganz ernsthaft: Die drei größten Internetkonzerne der Welt machen in Deutschland glänzende Geschäfte. Sie profitieren von einem freien Markt ohne Zölle; von einer kaufkräftigen Kundschaft; von einem Staat, der ihnen Recht und Sicherheit garantiert, der ihren Mitarbeitern ein Gesundheitssystem und kostenlose Schulen bietet. Die Herren Bezos und Co sagen danke – und bringen ihr Geld möglichst schnell aus dem Land. Nein, sie hinterziehen keine Steuern. Sie vermeiden sie nur.

Diese Steuer ist jetzt im Gespräch