Zigarette glimmte offenbar noch

Mann zündet versehentlich seinen Balkon in Erfurt an

10.02.2020, 10:17 Uhr | t-online.de

Die Feuerwehr musste am Samstag zu einem Balkonbrand in Erfurt ausrücken. Einsatzkräfte klopften und klingelten an der betroffenen Wohnung – doch der Verursacher bekam davon nichts mit.

In Erfurt hat ein 34-jähriger Mann am Samstag seinen Balkon teilweise in Brand gesteckt. Wie die Polizei mitteilte, soll der Mann vermutlich noch glimmende Zigarettenreste "unsachgemäß" entsorgt haben. Dadurch gerieten weitere Gegenstände in Brand und auch die Fassadendämmung des Mehrfamilienhauses im Holunderweg wurde beschädigt.

Weil niemand auf das Klopfen und Klingeln an der Wohnungstür reagierte, öffneten Feuerwehrleute diese schließlich. Der 34-jährige Bewohner bekam davon nichts mit: Er schlief in seinem Bett und musste durch die Einsatzkräfte "recht energisch geweckt werden".



Der Mann hatte einen Atemalkoholwert von über zwei Promille. Gegen ihn läuft nun eine Strafanzeige wegen fahrlässiger Brandstiftung.