20 000 Schaden bei Straßenbahnunfall in Erfurt

18.06.2020, 08:50 Uhr | dpa

Der Schriftzug "Unfall" leuchtet an einem Streifenwagen. Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild (Quelle: dpa)

Beim Zusammenstoß einer Straßenbahn und eines Autos in Erfurt ist ein Schaden in Höhe von 20 000 Euro entstanden. Ein 52 Jahre alter Autofahrer war am späten Mittwochnachmittag laut Polizei auf einer Kreuzung links abgebogen und missachtete dabei wohl eine rote Ampel. Eine von hinten anfahrende Bahn stieß mit dem Auto zusammen. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Es kam zu Behinderungen im Berufsverkehr.