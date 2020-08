Erfurt

Zwei positive Befunde bei Corona-Test am Erfurter Flughafen

19.08.2020, 11:08 Uhr | dpa

An der neu eingerichteten Abstrichstelle für Corona-Tests am Flughafen Erfurt-Weimar sind bereits zwei Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Seit Inbetriebnahme der Stelle am Samstag wurden insgesamt 139 Menschen am Airport getestet, teilten die Kassenärztliche Vereinigung Thüringen und der Flughafen am Mittwoch mit. Für Reiserückkehrer aus Nicht-Risikogebieten sind die Tests freiwillig. Reisende aus Risikogebieten müssen in Quarantäne, wenn sie kein gültiges negatives Testergebnis vorweisen können. Die Verbindungen nach Varna und Mallorca sind derzeit die einzigen wöchentlichen Verbindungen vom Flughafen in Risikogebiete.